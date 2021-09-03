Путин: Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень рождаемости в Дальневосточном регионе превосходит среднероссийский, но некоторые вызовы в этой сфере все еще сохраняются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, однако, что касается динамики населения, то вызовов здесь еще достаточно, они сохраняются», – отметил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства убежден в необходимости кардинально изменить ситуацию и добиться положительной динамики численности населения в регионе.

2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока российский лидер назвал увеличение численности населения в этом регионе исторической задачей, стоящей перед Россией, о чем сообщало ИА «Татар-информ».