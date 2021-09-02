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2 сентября 2021  15:38

Путин назвал исторической задачей увеличение численности населения Дальнего Востока

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Увеличение численности населения на Дальнем Востоке России является исторической задачей, стоящей перед страной. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, организованном на полях Восточного экономического форума.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — приводит слова российского лидера ТАСС.

По мнению Путина, для этого необходимо развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей. Кроме того, следует «эффективно использовать» уже имеющиеся ресурсы.

При этом глава государства признал, что продолжающийся отток населения с территории Дальнего Востока свидетельствует о недостаточности имеющихся мер поддержки.

«Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо — приезжали бы сюда, а не уезжали», — подчеркнул Владимир Путин.

#путин владимир #дальний восток
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