Путин: Ураза-байрам олицетворяет радость обновления и стремление к чистоте помыслов

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Ураза-байрам — олицетворение стремления к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Опираясь на богатейшие традиции предков, последователи ислама в этот праздник оказывают помощь нуждающимся, а также проводят время с близкими, говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Поздравительное обращение в Галеевской мечети зачитал прихожанам муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и следуя отеческим заветам отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — говорится в телеграмме.

Путин отметил вклад мусульманских организаций, которые активно участвуют в патриотических, просветительских и благотворительных инициативах, обращают приоритетное внимание на воспитание подрастающего поколения, оказывают поддержку участникам СВО и их семьям, а также вносят большой вклад в укрепление сплоченности многонационального народа России, сбережение национального согласия.

«Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал Путин.

Также Камиль хазрат Самигуллин зачитал поздравление Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Руководитель республики, мэр Казани Ильсур Метшин, участники специальной военной операции и верующие горожане, напомним, присутствуют на праздничном намазе в Галеевской мечети Казани.