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Общество 10 апреля 2024 07:11

Минниханов, Метшин и бойцы СВО присутствуют на праздничном намазе в Галеевской мечети

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Минниханов, Метшин и бойцы СВО присутствуют на праздничном намазе в Галеевской мечети
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин принимают участие в праздничном намазе в Галеевской мечети Казани. Также в зале присутствуют участники специальной военной операции, в том числе Герой России Расим Баксиков.

Мероприятие началось с профессионального чтения аятов Корана, затем к присутствующим обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Трансляцию можно увидеть по ссылке.

#ураза-байрам #Рустам Минниханов
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