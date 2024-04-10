Минниханов, Метшин и бойцы СВО присутствуют на праздничном намазе в Галеевской мечети

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин принимают участие в праздничном намазе в Галеевской мечети Казани. Также в зале присутствуют участники специальной военной операции, в том числе Герой России Расим Баксиков.

Мероприятие началось с профессионального чтения аятов Корана, затем к присутствующим обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Трансляцию можно увидеть по ссылке.