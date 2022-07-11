Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса и Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства для людей, которые постоянно проживают на территории ЛНР, ДНР и Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте отмечается, что все вышеперечисленные лица, которые ранее имели гражданство РФ и оформили выход из него, теперь также могут в установленном порядке обратиться с заявлением об упрощенном приеме в гражданство.

Напомним, в конце прошлого года Президент России внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при подаче заявления на российское гражданство более чем к 20 категориям лиц.