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Ру Тат
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Официальная хроника
11 июля 2022  15:30

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса и Украины

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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства для людей, которые постоянно проживают на территории ЛНР, ДНР и Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте отмечается, что все вышеперечисленные лица, которые ранее имели гражданство РФ и оформили выход из него, теперь также могут в установленном порядке обратиться с заявлением об упрощенном приеме в гражданство. 

Напомним, в конце прошлого года Президент России внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при подаче заявления на российское гражданство более чем к 20 категориям лиц.

 

#Владимир Путин #гражданство россии #ДНР и ЛНР
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