Путин: Украина отошла от стамбульских договоренностей и вернула переговоры в тупик

Украинская сторона отошла от стамбульских договоренностей, что вновь завело переговоры с Россией в тупик. Однако накануне появилась информация, что Киев вновь внес изменения в свою позицию по переговорам. Об этом после переговоров с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал Президент России Владимир Путин.

«Что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию», — уточнил глава государства.

Он отметил, что ему пока неизвестны подробности новых изменений в позиции Киева, произошедших накануне. Однако такая непоследовательность в решениях Украины заметно осложняет переговорный процесс и мешает достижению договоренностей, приемлемых для обеих сторон.

«И пока этого не будет (окончательных договоренностей — прим. Т-и), военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — цитирует Президента России пресс-служба Кремля.

Этап российско-украинских переговоров прошел в Турции 29 марта. После них представитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия сделала два шага навстречу Киеву ради деэскалации конфликта.