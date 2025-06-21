news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 21 июня 2025 10:19

Путин: Украина должна признать итоги референдумов в Донбассе и Новороссии

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — подчеркнул российский лидер.

читайте также
Путин заявил о праве Ирана на мирный атом и выразил готовность оказывать поддержку
Путин заявил о праве Ирана на мирный атом и выразил готовность оказывать поддержку
Путин выразил надежду на стремление Украины к защите национальных интересов
Путин выразил надежду на стремление Украины к защите национальных интересов
#Владимир Путин #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

20 июня 2025
В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

20 июня 2025