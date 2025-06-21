Путин: Украина должна признать итоги референдумов в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. Об этом он сказал в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — подчеркнул российский лидер.