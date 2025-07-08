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Общество 8 июля 2025 08:25

Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ

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Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь военнослужащие из числа иностранных граждан могут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения, а также во время вооруженных конфликтов и в период мобилизации.

Контрактники, которые имеют несколько оснований для увольнения, получили право выбирать одно из них по своему усмотрению, за исключением особых случаев — например, если военнослужащий включен в реестр иностранных агентов.

Напомним, в понедельник также вступил в силу закон, позволяющий лицам без гражданства заключать контракт с Минобороны и проходить службу в ВС России.

Дополнительно было ужесточено наказание за несообщение в военкомат о смене места жительства — теперь за это предусмотрен административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

#указ президента россии #служба в армии #закон
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