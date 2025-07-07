Путин одобрил новые штрафы за непредставление данных о переезде в военкомат

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за несообщение о смене места жительства в военный комиссариат. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, граждане обязаны информировать военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, о переезде на новое место пребывания. Это требование сохраняется даже в случае, если новый адрес не подтверждён регистрацией, сообщает РИА Новости.

За несоблюдение этих обязанностей предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Санкции также применяются при неявке в военкомат в установленный срок после переезда.