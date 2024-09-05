Путин указал на важность строительства собственных самолетов в России

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В России необходимо строить собственные самолеты — надежные, качественные и в требуемых объемах. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Важный вопрос — это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин призвал ускорить создание пассажирской версии легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить выпускавшийся с 1947 по 1971 год самолет Ан-2.

По словам главы государства, «Байкал» нужно запустить в серийное производство «уже в ближайшее время», причем стоимость и технические характеристики машины должны обеспечивать доступность перелетов для граждан.

Если же ситуация выглядит иначе, «тогда субсидировать нужно», констатировал Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственная транспортная лизинговая компания закупит 41 среднемагистральный самолет Ту-214, который будет произведен в Казани.