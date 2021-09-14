Путин указал на важность сохранения макроэкономической стабильности в России

В России на протяжении следующего бюджетного цикла необходимо добиться сохранения макроэкономической стабильности. Для этого понадобится командная работа Правительства страны и парламентских фракций, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше, шаг за шагом, выверенно, ориентируясь на долгосрочную перспективу <…>», — приводит слова главы государства, сказанные на совещании с членами Правительства и руководством партии «Единая Россия», ТАСС.

При этом российский лидер уверен, что после выборов в Государственную Думу «крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций».

В связи с этим Путин констатировал, что тесное сотрудничестве кабинета и нижней палаты парламента позволило многого добиться, однако многие задачи еще только предстоит решить. «У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны <…>», — напомнил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России оценил работу Правительства РФ в острый период пандемии коронавируса.