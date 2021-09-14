Путин: Правительство очень неплохо себя показало во время пандемии

Правительство России во время острой фазы пандемии коронавируса в целом показало себя с положительной стороны, хотя некоторые вещи можно было бы сделать и лучше. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства и руководством партии «Единая Россия».

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом Правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии», — приводит слова главы государства ТАСС.

При этом Президент заметил, что кабинет «достаточно энергично, быстро, выверенно» принимал решения совместно с Государственной Думой, что, по его оценке, «очень важно».

В связи с этим Путин подчеркнул, что ему хотелось бы рассчитывать — «и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами», работа будет выстроена «именно в таком ключе».

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что в следующем бюджетном цикле важно будет сохранить макроэкономическую стабильность. Для этого понадобится командная работа Правительства и парламентских фракций. Он также напомнил, что в будущем властям страны предстоит решить еще множество задач.