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Официальная хроника
14 июня 2022  23:42

Путин удостоил госнаград двоих жителей Татарстана

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Двое жителей Татарстана удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью «За отвагу на пожаре» награжден начальник отдельного поста противопожарной службы по охране села Биклянь Тукаевского района Набережночелнинского отряда противопожарной службы Пожарной охраны РТ Рамиль Фардиев.

Начальник отдела ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем» Виктор Грот в свою очередь отмечен орденом Дружбы «за вклад в развитие массовых коммуникаций и информационных технологий, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин вручил Госпремию директору Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзаде Руденко.

#Владимир Путин
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