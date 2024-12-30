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Путин учредил премию в 60 тыс. рублей для чемпионов Олимпийских игр
Президент РФ Владимир Путин учредил президентскую стипендию для чемпионов и призеров Олимпийских игр. Согласно документу, размер денежной награды составит 60 тыс. рублей.
Также Путин учредил стипендию президента РФ для других граждан, которые имеют высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению. Речь идет про медалистов официальных соревнований (они получат от 25 тыс. до 57 тыс. рублей), их тренеров (от 25 тыс. до 60 тыс. рублей) и специалистов спортивных сборных команд России (от 25 тыс. до 53 тыс. рублей), а также медалистов Паралимпийских игр (от 32 тыс. до 42 тыс. рублей), Всемирных игр глухих (60 тыс.) и Сурдлимпийских игр (60 тыс.).
Уточняется, что документ принят, чтобы социально поддержать россиян, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению.
Ранее сообщалось, что в России нелегалов, заключивших контракт с ВС РФ, не депортируют – указ Путина.
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