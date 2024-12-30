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В России нелегалов, заключивших контракт с ВС РФ, не депортируют – указ Путина
Иностранцев, нелегально находящихся в России, не будут депортировать, если они заключат контракт с Минобороны России. Соответствующий указ Президента страны Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии», - говорится в документе.
Однако данная мера не будет распространяться на иностранцев, которые создают угрозу национальной безопасности России, включая выступления за насильственное изменение основ конституционного строя. То же самое относится к лицам, поддерживающим или участвующим в террористической деятельности или посягающих на общественный порядок.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
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