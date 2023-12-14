Путин: Участники ЧВК имеют право на социальные льготы и поддержку государства

Фото: кадр с прямой трансляции

Представители частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и формы поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что это его принципиальная позиция.

«Не буду вдаваться в детали, но это нужно сделать. Министерство обороны, Правительство это знают. Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, – внести изменения в закон. И это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю, что будем к этому стремиться», – сказал глава государства в ответ на видеообращение.

В частности, к Президенту России обратился Сергей Соболев из Новосибирской области, который в прошлом году заключил контракт с частной военной компанией. Но получил отказ в признании его ветераном боевых действий.

«Думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны. Проблема заключается в том, что юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. Второе – контракты участниками боевых действий в рамках “частных военных компаний” с государством не заключались. Это главная проблема», – отметил Путин.

Он уточнил, что с государством «в тех или иных отношениях» находились командиры частных военных компаний, а выплаты осуществлялись наличными. «И это тоже большая проблема», – констатировал глава государства.

По его словам, сейчас даже трудно установить списки личного состава таких военных подразделений. «Я знаю этих людей не понаслышке. Среди моих близких связей в частных военных компаниях дети воевали. Среди тех людей, которые меня окружают, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены», – заключил Путин.