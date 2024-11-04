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Политика 4 ноября 2024 13:46

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Президент РФ Владимир Путин сегодня, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

Участие в церемонии приняли руководители религиозных, общественных и молодежных организаций.

Сегодня в стране отмечается День народного единства. Исторически этот праздник уходит корнями в события 1612 года, когда народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В текущем году праздник отмечается уже в 19-й раз.

#Владимир Путин #день народного единства
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