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Политика 10 декабря 2023 16:24

Путин: У Украины нет собственной базы, поэтому у нее нет будущего – у России есть

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У России есть будущее, у Украины – нет, поскольку эта страна сама ничего не производит. Об этом в беседе с военнослужащими сказал Президент Владимир Путин. Видео в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

«Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных – ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – заявил Президент.

Глава государства отметил, что Вооруженные силы России и оборонная промышленность в ходе СВО действуют все более грамотно.

«Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить, знаю, что не всё хватает, но у них вот иссякает», – отметил Путин.

В разговоре с награжденными «Звездой Героя» в Кремле Президент также подчеркнул, что от боевой работы участников специальной военной операции во многом зависит будущее России.

#Владимир Путин #спецоперация
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