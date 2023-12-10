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Путин: От боевой работы участников СВО очень во многом зависит будущее России
От боевой работы участников специальной военной операции во многом зависит будущее России. Об этом в разговоре с награжденными «Звездой Героя» в Кремле сказал Президент РФ Владимир Путин. Кадрами с мероприятия, прошедшего 8 декабря, поделился журналист Павел Зарубин.
Глава государства подчеркнул, что история каждого из героев впечатляет и заслуживает отдельного сюжета. «Время придет, мы ничего не будем забывать», — уверил он награжденных.
Напомним, что во время церемонии спикер парламента ДНР Артем Жога задал Владимиру Путину вопрос об участии в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Когда глава государства ответил положительно, участник спецоперации заявил, что Президента поддержит «вся Россия».
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