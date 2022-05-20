Путин: У цифрового пространства России не должно быть слабых мест

В российском цифровом пространстве не должно быть уязвимых мест. Необходимо избежать утечек информации и конфиденциальных данных граждан, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», – сказал глава государства.

Он предложил рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации и поручил Совбезу представить конкретные предложения о том, что можно сделать для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления, передает пресс-служба московского Кремля.

По словам российского лидера, проверки, проведенные в прошлом году, показали, что большинство действующих государственных ресурсов уязвимы для кибератак и деструктивного воздействия извне.

Напомним, с 1 мая Путин обязал ряд организаций предоставлять ФСБ доступ к информационным ресурсам. Также он подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.