Путин обязывал организации давать ФСБ доступ к информационным ресурсам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Документ должен повысить устойчивость российских информационных ресурсов.

Государственные структуры, региональные власти, госкомпании и госфонды, а также стратегические и системообразующие предприятия должны создать отделы по обеспечению информационной безопасности, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Также соответствующие обязанности должны быть возложены на заместителей руководителей.

Указ обязывает организации и ведомства обеспечивать доступ к информационным ресурсами сотрудникам ФСБ.

Путин также подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

