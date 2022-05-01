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Технологии
1 мая 2022  16:33

Путин обязывал организации давать ФСБ доступ к информационным ресурсам

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Документ должен повысить устойчивость российских информационных ресурсов.

Государственные структуры, региональные власти, госкомпании и госфонды, а также стратегические и системообразующие предприятия должны создать отделы по обеспечению информационной безопасности, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Также соответствующие обязанности должны быть возложены на заместителей руководителей.

Указ обязывает организации и ведомства обеспечивать доступ к информационным ресурсами сотрудникам ФСБ.
Путин также подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
 

#Владимир Путин #информационная безопасность
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