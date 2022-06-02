Путин: Трасса Москва — Казань является крупнейшим проектом автодорожного строительства

Фото: пресс-служба Кремля

Сейчас трасса М12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай — это крупнейший проект российского автодорожного строительства. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — сказал глава государства.

По мнению российского лидера, за последние годы в стране развернуты и реализованы масштабные планы автодорожного строительства и уже действуют федеральные трассы, которые создают более высокое качество перевозок пассажиров и грузов.

Путин также подчеркнул, что помимо строительства современного, качественного дорожного полотна важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру, открывать заправки и места отдыха, устанавливать вышки связи, а также создавать площадки для объектов сервиса, где может начать работать малый бизнес.

«Словом, передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно. В целом отмечу, что в текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства», — заключил Президент.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах Правительства РФ ускорить процесс строительства трассы Москва — Казань длиной 811 километров.