Путин: Тех, кто пытается расколоть общество России, ждет неотвратимое возмездие

Фото: сайт Кремля

Тех, кто пытается расколоть российское общество и сыграть на религиозных и национальных чувствах народов, проживающих в нашей стране, настигнет возмездие. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в видеообращении, в котором поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.

«Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что, изобличая нарушителей закона, сотрудники органов следствия восстанавливают правду и справедливость, укрепляют законность и конституционный порядок, а это основа суверенного развития России как сильного, правового государства, одно из важнейших гарантий национальной безопасности.

Президент также отметил работу сотрудников органов следствия в зоне СВО, где они в очень сложных условиях, с риском для жизни тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов.

Видео: пресс-служба Кремля