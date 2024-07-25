Путин: Органы следствия вносят огромный вклад в защиту интересов общества и РФ

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и поблагодарил их за твердость, принципиальность, результативную честную работу, верность своему призванию и стремление держать равнение на лучшие традиции.

«Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод», — сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что в нынешнюю эпоху динамичных перемен, технологической революции, локальных конфликтов, миграционных потоков и формирования рынков будущего появляются и новые риски — киберугрозы, наркоторговля, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве и пр. Специалистам необходимо реагировать на подобные вызовы грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, использовать передовые подходы и цифровые решения, которые помогают как раскрывать, так и предотвращать преступления.