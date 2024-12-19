Путин – «Татар-информу»: Казань – один из лучших городов Европы

Казань – один из лучших городов Европы. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу проведения саммита БРИКС.

«Вы сказали, что в Москве такое количество лидеров разных стран не собиралось. Вы правы, а в Казани собралось. Спасибо Казани за такую возможность», – заявил Путин.

По его словам, Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. «Это, без преувеличения, один из лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой – один из крупнейших и лучших мегаполисов мира. И Казань развивается быстро, активно. Помню с Минтимером Шариповичем [Шаймиевым] приезжал, смотрел, мы зашли на окраине Казани в натуральную землянку. Люди в землянке жили. Вырытый котлован, сверху крыша», – вспомнил Президент.

«Но нужно отдать должное татарам и их культуре: чистенько все прибрано, вкусный чак-чак на столе и так далее. Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали, новый руководитель Рустам Нургалиевич [Минниханов] подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в Казани и Татарстане люди живут очень талантливые, граждане разных национальностей живут в мире и согласии, уважают традиции дуг друга, ходят в гости на религиозные праздники. «Очень хорошо у вас получается», – заключил Президент.