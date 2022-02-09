Путин: Судебная система России — это не бездушная машина

Российская судебная система постоянно стремится к совершенствованию, это не просто бездушная машина. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов, которую транслировал телеканал «Россия-24».

«Да, конечно, судебная система любой страны, и Российской Федерации в частности – это огромная машина, огромный механизм. Но в России – это не бездушная машина!» – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин обратил внимание на то, что при обращении в суд россияне должны получать быстрый отклик и быть уверены в справедливости вынесенного решения.