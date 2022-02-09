Путин: При обращении в суд граждане должны получать быстрый отклик и справедливое решение

При обращении в суд россияне должны получать быстрый отклик и быть уверены в справедливости вынесенного решения, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями общей юрисдикции и арбитражных судов.

«Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в 2021 году в полной мере была сохранена социальная направленность российского правосудия – это отражено в повседневной работе судов, в постановлениях и обзорах Верховного суда.

«Он [Верховный суд] уделял особое внимание анализу рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений, прав потребителей», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что глава государства поблагодарил всех судей за самоотверженность в работе.