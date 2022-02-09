Путин: Судебная система должна быть полностью готова к внедрению высоких технологий

Российская судебная система должна быть полностью подготовлена к расширенному использованию современных цифровых технологий, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил о новом федеральном законе, принятом в конце 2021 года, который включает в себя дистанционное участие в заседаниях суда и ознакомление с материалами дела в электронном виде.

«Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий», — сказал Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он также отметил, что обеспечить высокий уровень судебной защиты прав граждан и юридических лиц — это крайне важная задача.

Ранее Кремль анонсировал встречу российского лидера с представителями Верховного суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководства Судебного департамента при Верховном суде, представителей федеральных органов власти.