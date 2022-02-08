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Ру Тат
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Официальная хроника
8 февраля 2022  15:22

Путин завтра примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

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В совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ примет завтра участие Президент России Владимир Путин. Участие главы государства в мероприятии в режиме видеоконференции анонсирует московский Кремль. 

На совещании планируется обсудить итоги работы российской судебной системы в 2021 году и рассмотреть приоритетные задачи на 2022 год.

По данным пресс-службы Кремля, в совещании предполагается участие судей Верховного Суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководства Судебного департамента при Верховном Суде, представителей федеральных органов власти.

#Владимир Путин #Судьи
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