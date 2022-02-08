Путин завтра примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

В совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ примет завтра участие Президент России Владимир Путин. Участие главы государства в мероприятии в режиме видеоконференции анонсирует московский Кремль.

На совещании планируется обсудить итоги работы российской судебной системы в 2021 году и рассмотреть приоритетные задачи на 2022 год.

По данным пресс-службы Кремля, в совещании предполагается участие судей Верховного Суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководства Судебного департамента при Верховном Суде, представителей федеральных органов власти.