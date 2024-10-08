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Путин: Страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
Страны Содружества Независимых Государств в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств Содружества в Московском Кремле.
«В 2025 году мы сoвместно отметим 80-летие Победы в Великой Отeчественной войне. В странах Содружествa это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом», — сообщил Президент России (цитата по ТАСС).
По словам Путина, лидеры стран СНГ неоднократно отмечали, что «Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза».
Кроме того, Путин предложил учредить почетное звание города трудовой славы СНГ. По его мнению, «это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага».
Объявить 2025-й Годом борьбы с нацизмом в странах СНГ Владимир Путин предложил еще в 2022 году.
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