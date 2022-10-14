Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом единства в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. С таким предложением он выступил на саммите СНГ, который проходит в узком составе в Астане.

По его мнению, подобная мера позволит послать «четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом» в условиях попыток ряда государств «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы», передает «Интерфакс».

Путин также обратил внимание на то, что у стран СНГ подготовлен ряд совместных документов и решений, направленных на углубление интеграции в различных сферах. «Растет взаимный интерес стран Содружества к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, широкому применению инноваций, комплексному и рациональному использованию природных ресурсов», — отметил Путин.

По словам российского лидера, вопреки санкциям Запада в первом полугодии 2022 года российский товарооборот со странами СНГ уже увеличился на 7%.