news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
12 января 2022  10:10

Путин станет участником заседания, посвященного 300-летию прокуратуры

news_top_970_100

Сегодня Президент России Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном 300-летнему юбилею прокуратуры. На мероприятии он обозначит дальнейшие приоритеты ведомства, поздравит сотрудников Генпрокуратуры с праздником.

Также на этот день намечено вручение госнаград, наград Федерального Собрания, Президента России сотрудникам органов и организаций прокуратуры. Планируется и вручение погон высших классных чинов.

Помимо этого, генпрокурор России Игорь Краснов поведет встречу с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в юбилейных мероприятиях. Планируется, что во встрече примут участие представители 45 государств.

Ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ведомства, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #вручение наград #Прокуратура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное