Путин станет участником заседания, посвященного 300-летию прокуратуры

Сегодня Президент России Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном 300-летнему юбилею прокуратуры. На мероприятии он обозначит дальнейшие приоритеты ведомства, поздравит сотрудников Генпрокуратуры с праздником.

Также на этот день намечено вручение госнаград, наград Федерального Собрания, Президента России сотрудникам органов и организаций прокуратуры. Планируется и вручение погон высших классных чинов.

Помимо этого, генпрокурор России Игорь Краснов поведет встречу с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в юбилейных мероприятиях. Планируется, что во встрече примут участие представители 45 государств.

Ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ведомства, о чем сообщало ИА «Татар-информ».