Путин поздравил сотрудников прокуратуры с 300-летием ведомства

С момента своего основания прокуратура твердо стоит на страже закона, отстаивает правовые устои государства и его жителей. Несмотря на сменявшиеся эпохи, сотрудники ведомства неизменно сохраняли верность долгу, компетентность и принципиальность, стремление честно служить Родине. Об этом, поздравляя с 300-летием ведомства, сказал Президент России Владимир Путин.

«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент отметил, что прокуратура по-прежнему «ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа». Он напомнил о важности пресечения любых попыток нарушения законов России, необходимости оказания помощи наиболее незащищенным категориям граждан.

«Уверен, вы и впредь будете достойно решать ответственные задачи на благо народа России», — заключил Владимир Путин.