Путин стал участником саммита ОДКБ по видеосвязи

В Душанбе стартовал саммит глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, стал участником заседания по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятие, проходящее под председательством Таджикистана, приехали Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, а также генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Открывая мероприятие, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что председательство республики в ОДКБ совпало с периодом серьезных вызовов и угроз для стран — участниц договора. «Тем не менее Таджикистан при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполнял функции председательства», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России ушел на вынужденную самоизоляцию из-за случаев заражения Covid-19 в окружении. Однако, как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это ничего не изменит в работе главы государства.

«Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая. Эффективность Президента Путина еще выше», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.