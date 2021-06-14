news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 июня 2021  19:30

Путин: США приносят отношения с Россией в жертву своей внутренней политике

news_top_970_100

В последние годы Соединенные Штаты приносят в жертву внутренней политике российско-американские отношения. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил Президент РФ Владимир Путин.

«По-моему, в Соединенных Штатах в последние годы и делалось — российско-американские отношения приносились в жертву все время острой внутриполитической борьбе в самих США», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее Путин высказался по поводу учений НАТО и США у границ РФ. Он поинтересовался, как отреагировали бы США, если Россия поступила бы подобным образом.

#Владимир Путин #соединенные штаты америки
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное