Путин: США приносят отношения с Россией в жертву своей внутренней политике

В последние годы Соединенные Штаты приносят в жертву внутренней политике российско-американские отношения. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил Президент РФ Владимир Путин.

«По-моему, в Соединенных Штатах в последние годы и делалось — российско-американские отношения приносились в жертву все время острой внутриполитической борьбе в самих США», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее Путин высказался по поводу учений НАТО и США у границ РФ. Он поинтересовался, как отреагировали бы США, если Россия поступила бы подобным образом.