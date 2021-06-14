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Ру Тат
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14 июня 2021  17:00

Путин высказался по поводу учений НАТО и США у российских границ

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Президент Владимир Путин во время интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят очень близко к российским границам и спросил, что было бы, если бы Россия поступила подобным образом.

«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» — поинтересовался глава государства.

Отвечая на вопрос о недавних передвижениях российских войск недалеко от границы с Украиной, Президент РФ пояснил, что военные учения происходят на территории России, и напомнил о том, что НАТО на постоянной основе проводят военные учения вблизи российских границ. Пример тому учения США на Аляске, передает РИА Новости.

Ранее два вооруженных ракетами корабля НАТО появились на территории Черного моря. Сейчас Черноморский флот отслеживает их перемещение.

 

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