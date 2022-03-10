Путин: США еще попытаются договориться с Россией по энергоконтрактам

США, которые вводили нелегитимные санкции против Ирана и Венесуэлы, сейчас пытаются любыми способами заключить с ними контракты по энергоресурсам. Об этом на совещании с Правительством заявил Президент России Владимир Путин.

«Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой», — перечислил глава государства.

Владимир Путин отметил, что такое же развитие событий наверняка ожидает и Россию, против которой сейчас вводятся всевозможные ограничения. «То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь», — заявил он.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации по защите Донбасса США объявили, что вводят запрет на весь импорт нефти и газа из России.