Путин назвал развитие системы бесплатной юрпомощи одним из приоритетов Минюста РФ
Совершенствование системы бесплатной юридической помощи остается безусловным приоритетом для Министерства юстиций РФ. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Соответствующие государственные юридические бюро, в которых такая помощь оказывается людям на системной основе, уже действуют в 32 регионах Российской Федерации. Рассчитываю, что подобные структуры будут созданы повсеместно, в каждом субъекте», — отметил российский лидер на торжественном заседании по случаю 220-летия Минюста.
Глава государства также напомнил, что гражданам страны необходимо дать возможность обращаться к проверенным квалифицированным юристам в электронном виде, поскольку это удобная, современная и надежная форма взаимодействия. Путин призвал внедрить ее как можно быстрее.
«Отмечу и роль министерства в развитии нотариата. За последние годы в этой сфере принят целый ряд важных федеральных законов, к примеру, обеспечена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме и удаленно», — добавил Президент РФ.
Как сообщал ранее «Татар-информ», в конце августа Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко открыли в Казани «Квартал юстиции», где жители республики смогут получить всю необходимую юридическую помощь.