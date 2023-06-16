Путин: У Украины не остается своей военной техники

Говоря о демилитаризации Украины, Президент России Владимир Путин отметил, что у Киева почти не осталось собственной военной техники.

«Ничего не остается — все, на чем они воюют, и все, что используют, — это все извне привносят. Ну, так долго не навоюешь», — отметил он на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме.

В то же время оборонная промышленность России продолжает набирать обороты. По наиболее востребованным образцам показатели выросли в 10 раз.

«Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз и происходит дальнейший рост. Предприятия работают в 2-3 смены, а некоторые — днем и ночью», — подчеркнул Президент.