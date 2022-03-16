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Официальная хроника
16 марта 2022  17:26

Путин: Спецоперация на Украине идет по плану

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Специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Операция развивается успешно», — подчеркнул глава государства.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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