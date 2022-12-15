Президент России: Спад ВВП к концу года на 2,5% оказался меньше прогнозов

К концу 2022 года просадка российского ВВП ожидается на уровне 2,5%. Снижение оказалось меньшим, чем прогнозировалось ранее и не оправдало негативных расчетов западных стран, которые вводили антироссийские санкции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что против России по сути развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки уничтожить экономику, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчёт, подчеркнул Путин, не оправдался.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Да, это тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в 3-м квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала», – сообщил Владимир Путин.

Он добавил, что уровень цен в России после серьезного всплеска в марте-апреле практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года.

