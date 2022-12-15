Путин заявил, что в 2022 году рубль стал одной из самых сильных валют мира

Несмотря на санкционное давление, оказываемое западными странам на Россию, национальная валюта страны стала одной из самых сильных в мире с начала года. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Уровень цен в России – после серьезного всплеска в марте-апреле – начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», – заявил глава государства.

Он отметил, что развернутая беспрецедентная санкционная агрессия была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки «смять нашу экономику», а через грабеж валютных резервов РФ обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.

«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», – подчеркнул Путин.