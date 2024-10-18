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Путин: Совокупный ВВП стран БРИКС превышает показатели G7
Совокупный внутренний валовой продукт государств-членов БРИКС превышает показатели стран «Большой семерки». Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
«Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти», - сказал Путин на деловом форуме БРИКС.
Глава государства напомнил, что в 1992 году доля стран G7 в мировом ВВП составляла 45,5%, а у стран БРИКС этот показатель был почти втрое меньше – 16,7%.
«А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%», – подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что БРИКС играет заметную роль в мировой экономике.
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