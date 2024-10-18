Путин: БРИКС играет заметную роль в мировой экономике

БРИКС играет заметную роль в мировой экономике, она будет только расти. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем», - сказал глава государства на деловом форуме БРИКС.

БРИКС – международное объединение, куда входят 10 стран. На долю государств организации приходится треть мировой суши и половина населения планеты.

Ранее сообщалось, что доля стран БРИКС в мировой торговле выросла почти в 1,5 раза с 2006 года.