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Путин: БРИКС играет заметную роль в мировой экономике
БРИКС играет заметную роль в мировой экономике, она будет только расти. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
«БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем», - сказал глава государства на деловом форуме БРИКС.
БРИКС – международное объединение, куда входят 10 стран. На долю государств организации приходится треть мировой суши и половина населения планеты.
Ранее сообщалось, что доля стран БРИКС в мировой торговле выросла почти в 1,5 раза с 2006 года.
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