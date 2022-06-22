Путин рассказал о планах открыть индийские сетевые магазины в России

Россия и страны-члены БРИКС продолжают развивать сотрудничество, в числе прочего рассматривается возможность открытия сетевых индийских магазинов в России. Такие планы озвучил Президент России Владимир Путин , выступая на Деловом форуме БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

Товарооборот стран-членов БРИКС и России за первые три месяца текущего года вырос на 38% и составил 45 млрд долларов. Объединение продолжает развиваться и наращивать сотрудничество в торговой, финансовой и инвестиционной сферах, подчеркнул Путин.

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — сказал он.

В то же время расширяется российское присутствие в странах «пятерки». В частности, растут поставки российской нефти в Китай и Индию, увеличивается экспорт российских удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии, добавил Президент.

Ранее Путин также сообщил, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран-участниц объединения.