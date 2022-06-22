Путин: Страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной валюты

Страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран-участниц объединения. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, приветствуя участников Делового форума БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

Создание резервной валюты обсуждается в ходе разработки надежных альтернативных механизмов международных расчетов, отметил Путин. «Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран „пятерки“. Идет расширение географии использования российской платежной системы „Мир“», — сказал он.

Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Так, товарооборот России с государствами «пятерки» по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 38% — до 45 млрд долларов, добавил Путин.