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Политика
22 июня 2022  15:33

Путин: Страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной валюты

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Страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран-участниц объединения. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, приветствуя участников Делового форума БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

Создание резервной валюты обсуждается в ходе разработки надежных альтернативных механизмов международных расчетов, отметил Путин. «Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран „пятерки“. Идет расширение географии использования российской платежной системы „Мир“», — сказал он.

Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Так, товарооборот России с государствами «пятерки» по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 38% — до 45 млрд долларов, добавил Путин.

#валюта #Владимир Путин #брикс
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