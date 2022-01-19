Путин сообщил президенту Ирана о своей обеспокоенности ситуацией в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что хотел бы услышать позицию Тегерана по этой теме.

«Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме», — сказал Путин.

Переговоры лидеров двух государств состоялись 19 января в Москве, куда Раиси прибыл по официальному приглашению Президента РФ. 20 января президент Ирана выступит в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.