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Ру Тат
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Официальная хроника
23 марта 2022  16:10

Путин объявил перерыв в совещании с членами Правительства из-за нового мероприятия

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На совещании с членами Кабмина Президент России Владимир Путин заявил, что у него запланировано протокольное мероприятие, и попросил «сделать паузу» в совещании на 15 минут. Об этом сообщает РИА Новости. 

«У меня в графике появилось протокольное мероприятие», – сказал российский лидер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже пояснил, что Президент говорил о телефонном разговоре.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что ключевой темой обсуждения на совещании с членами Правительства 23 марта будет строительство. 

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Правительство
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