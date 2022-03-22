Путин в среду проведет совещание по строительству

Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, проведет очередное совещание с членами Правительства страны. Как сообщает пресс-служба московского Кремля, основной темой совещания станут вопросы строительства.

«Профильной темой станет реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте kremlin.ru.

Докладчиком по этой теме заявлен зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Участники совещания также обсудят «ряд актуальных текущих вопросов».