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Ру Тат
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Официальная хроника
22 марта 2022  15:37

Путин в среду проведет совещание по строительству

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Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, проведет очередное совещание с членами Правительства страны. Как сообщает пресс-служба московского Кремля, основной темой совещания станут вопросы строительства.

«Профильной темой станет реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте kremlin.ru. 

Докладчиком по этой теме заявлен зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Участники совещания также обсудят «ряд актуальных текущих вопросов».

#Владимир Путин #Марат Хуснуллин
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