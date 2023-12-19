Путин сообщил о стягивании военных сил США к границам России

США активно продвигаются к российским границам, перебрасывают к ним свои войска и, как и их партнеры в ЕС, продолжают поддерживать киевскиий режим, заявил Президент России Владимир Путин. На расширенном заседании коллегии Минобороны он отметил, что Запад уже не скрывает своих агрессивных целей и втягивает в гибридную войну против РФ все больше стран. Трансляцию провела пресс-служба Кремля.

«Перебрасывают свои силы к нашим границам. Финляндию в НАТО уже втянули, ожидается вступление Швеции. А обещали Горбачеву, что ни дюйма не продвинутся на Восток. Ну-ну, такие вот партнеры. Врут постоянно беззастенчиво, и агрессивный характер уже не скрывается. Запад от своей стратегии сдерживания России и от агрессивных целей на Украине не отказывается. И мы от своих целей спецоперации отказываться не собираемся», – сказал он.

Путин подчеркнул, что ВС РФ на земле владеют ситуацией и успешно продолжают выполнять задачи, поставленные в начале СВО. Он попросил всех присутствующих почтить память погибших солдат минутой молчания.

Напомним, во время ежегодной прямой линии 14 декабя глава государства сообщил, что спецоперация завершится тогда, когда Россия добьется полной денацификации и демилитаризации Украины.